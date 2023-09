Inter-Fiorentina Primavera Top e Flop: tanti su, poco da rivedere!

Inter-Fiorentina Primavera si è chiusa con il risultato di 3-1 al Konami Youth Development Centre. La terza giornata del Campionato di Primavera se l’aggiudicano i nerazzurri che dominano e convincono tutti sull’onda dell’entusiasmo. Kamate è tra i top assoluti, seguito da altri. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nella rubrica.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA: I TOP

KAMATE – È la luce della squadra di Cristian Chivu. Le occasioni più pericolose nascono dal suo sinistro, dalle sue incursioni e dai suoi splendidi passaggi in verticale. Li sfruttano Aidoo, Quieto e anche Sarr in occasione del primo gol segnato dall’Inter. La qualità dell’esterno è per pochi, il tecnico nerazzurro deve solo affidarsi a Kamate nei momenti giusti per aspettare la giocata del futuro campione.

SARR – Il fisico sicuramente aiuta in Primavera 1, ma serve anche tecnica e a lui non manca. Subisce il rigore in modo scaltro anticipando il portiere, poi trasforma dagli 11 metri di sinistro. Si appoggia quando serve, ma la sua è una partita in profondità grazie ai passaggi precisi dei suoi compagni. Anche le palle più difficili diventano una risorsa tra i piedi di Sarr, che trasforma tutto in oro in area di rigore avversaria.

QUIETO – Il tridente merita di essere posizionato interamente tra i top. In fase di pressing è instancabile, Chivu lo ha portato anche ad un essere un fattore in ripiego. Segna il primo gol con una botta dentro l’area di rigore, è coinvolto assiduamente nella partita e mette in difficoltà il terzino della Fiorentina. Il numero 11 è un assoluto sì nel pomeriggio di oggi.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA: I FLOP

DIFESA – Non è una bocciatura ad un singolo, ma un richiamo al reparto. Già contro il Cagliari un clamoroso errore di Stante è costato la vittoria in superiorità numerica, anche oggi un’altra disattenzione. Sul risultato di 3-0 non si può subire una rete da una situazione tranquilla in fase di possesso. Chivu sicuramente redarguirà i ragazzi, che per crescere hanno bisogno di capire l’importanza di ogni singolo momento del match. La solidità si dimostra anche dai clean sheet, l’Inter poteva portare a casa il secondo in tre partite.

