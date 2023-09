Inter-Milan, primo derby per molti (tranne 2). Due possibili esordi

Inter-Milan è il primo derby della stagione ma anche la prima volta per tantissimi nerazzurri arrivati da poco (tranne due). Alcuni vivranno l’emozione della stracittadina direttamente dal campo mentre altri dalla panchina o a gara in corso, ma sarà pur sempre un’emozione

PRIME VOLTE – Inter-Milan è la sfida in programma oggi alle ore 18.00, valevole per la quarta giornata di campionato. Un derby di inizio stagione, dunque non decisivo in ottica scudetto, ma pur sempre di alta classifica dato che entrambe le squadre si trovano in testa a punteggio pieno. Sia i nerazzurri che i rossoneri hanno cambiato tantissimo, rivoluzionando le rispettive rose e quindi va da sé che per molti sarà una “prima volta”. Tra i nuovi dell’Inter due hanno già assaporato l’emozione del derby, ovvero Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Mentre per il cileno si parla di emozioni recenti, per l’austriaco sono un po’ più datate ma pur sempre di altissimo livello.

Inter-Milan, prima volta per molti dei nuovi: solo due vivranno l’emozione dal campo

Inter-Milan sarà la prima stracittadina per Yann Sommer che ovviamente sarà in campo dal 1′, pronto a difendere i pali contro i rivali cittadini. L’altro che avrà la fortuna di vivere il derby dal campo è Marcus Thuram, fedele compagno di reparto di Lautaro Martinez. Poi abbiamo Benjamin Pavard che non solo vivrà per la prima volta il derby ma probabilmente potrebbe anche esordire a partita in corso. Davide Frattesi, chiacchieratissimo nei giorni precedenti alla partitissima per via della sua strepitosa doppietta in Nazionale alla quale non seguirà una maglia da titolare contro il Milan: anche per lui spazio a partita in corso.

Sulle corsie esterne prima volta per Carlos Augusto e Juan Cuadrado che comunque è discretamente abituato alle grandi partite, ma non ancora al derby milanese. Poi ancora Yann Bisseck mentre per Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non è per niente la prima volta: entrambi hanno vissuto la stracittadina meneghina in epoche diverse, più datate quelle dell’austriaco e più recenti quelle del cileno. Nemmeno loro saranno titolari ma uno spezzone di partita, soprattutto per l’austriaco, è più che possibile. Per finire, Emil Audero e Davy Klaassen: il primo, terzo portiere dell’Inter, se la godrà solo dalla panchina mentre l’olandese ha qualche chance di subentrare.