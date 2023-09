Inter-Fiorentina Primavera 3-1, Kamate uno show! Sarr accompagna

L’Inter ha vinto dominando la terza giornata del campionato di Primavera 1 contro la Fiorentina con il risultato di 3-1. Di seguito le pagelle dello spettacolo proposto nel primo pomeriggio dai ragazzi di Cristian Chivu.

Calligaris 6: I suoi compagni di difesa sbagliano nel gol subito, lui cerca di rimediare uscendo ma non può niente sul pallonetto dell’avversario.

Inter-Fiorentina Primavera, pagelle: DIFESA

Aidoo 6.5: Oggi è più un’ala che un terzino. Attacca più che difendere e fa male alla retroguardia viola più volte. Non trova il gol ma ci va spesso vicino imbeccato da Kamate. Molto bene la sua prova.

– dall’81’ Motta S.V.

Stante 6: Difficile bocciare dopo una vittoria così netta, ma la disattenzione nel finale non può accadere in partite che possono essere diverse da questa. Chivu lo farà notare sicuramente ai suoi.

Maye 6: Stesso discorso di Stante. Ottima partita, sicura e senza particolari patemi. L’unica pecca il gol nel finale della Fiorentina.

Cocchi 7: Un ragazzo di tutta fascia. Il suo exploit fa rumore e non poco. Altra grandissima prestazione da parte del terzino classe 2008 che impressiona chiunque per i polmoni e la qualità del suo sinistro.

Inter-Fiorentina Primavera, pagelle: CENTROCAMPO

Di Maggio 6.5: Un trattore a centrocampo. In fase di pressing è fastidioso come una zanzara, fa il suo lavoro egregiamente ed esce sfinito.

– dal 59′ Guercio 6: Ordinaria amministrazione a centrocampo, la partita è ormai finita quando entra.

Bovo 6.5: Un compito difficilissimo sostituire Stankovic, eppure non lo fa rimpiangere e dà ritmo alla manovra della squadra.

– dal 68′ Zanchetta 6: Bene il suo ingresso, le richieste sono poche sul doppio vantaggio nerazzurro.

Berenbruch 7.5: Fa tutto da solo sul gol segnato. Recupera palla a centrocampo, si inserisce al centro del campo e tira un missile sotto la traversa del portiere. Che potenza!

Inter-Fiorentina Primavera, pagelle: ATTACCO

Quieto 7.5: Una spina nel fianco continua che aiuta in fase difensiva e colpisce quando serve in attacco. Il primo gol è il suo, sfrutta in rimpallo in area di rigore e tira una bordata centrale che vale il vantaggio.

– dall’81’ Diallo S.V.

Sarr 8: Altro peso, altra qualità, altro livello. L’attaccante dell’Inter guadagna il rigore, lo segna e si trova a meraviglia nel tridente. Segnali importanti per le prossime partite.

– dal 68′ Spinacce 6: Ha l’occasione di segnare su assist di Quieto, ma non arriva in tempo per ribadire in rete a porta vuota.

Kamate 9: Un sogno poter vedere un giocatore di questa caratura in Primavera 1. Non segna, ma quante occasioni da gol crea per i compagni! Un sinistro delizioso, dei movimenti da prospetto futuro mondiale e una leggiadria che ricorda pochi esterni esistiti negli ultimi anni tra i grandi. Chivu può godersi un giocatore che in pochi si possono permettere in questo campionato.