Acerbi al rientro, subito ‘esame’ Giroud: duello chiave in Inter-Milan

Francesco Acerbi, di rientro dall’infortunio, è favorito per una maglia da titolare in Inter-Milan (qui le ultime). Il difensore dovrà superare “l’esame Giroud”

ESAME – Francesco Acerbi ha vissuto un finale di precampionato complicato, con l’infortunio al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo con l’Inter nelle prime tre partite ufficiali. L’ex Lazio, però, si è lasciato alle spalle il problema fisico ed è tornato a disposizione di Inzaghi con il tecnico che, per il derby di questa sera, sembra intenzionato a schierarlo da titolare. Una scelta coraggiosa ma che sottolinea la fiducia incondizionata che il tecnico ripone nel difensore. Acerbi è stato uno dei protagonisti dell’Inter della scorsa stagione, con un rendimento sempre molto alto e costante: quest’oggi dovrà superare, o meglio ri-superare, l’esame Giroud.

DUELLO – Giroud ha iniziato bene la sua stagione con il Milan: il francese è andato a segno tre volte nelle prime tre giornate. Tutte e tre volte su calcio di rigore. Acerbi, al rientro, dovrà prendere subito le misure all’attaccante ex Arsenal per cercare di toglierlo dal gioco come già successo in occasione degli ultimi derby Europei. Nella doppia sfida di maggio, infatti, un lavoro pregevole di Acerbi su Giroud ha di fatto cancellato il francese dal campo. La speranza di Inzaghi, e dei tifosi nerazzurri, è che Acerbi possa replicare quanto mostrato quattro mesi fa per aiutare l’Inter a conquistare altri tre punti pesantissimi.