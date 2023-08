Inter-Empoli Primavera 2-0, pagelle: Spinaccè top. Kamate fa cose

Inter-Empoli Primavera è finita 2-0. Ottimo esordio dei nerazzurri di Chivu alla prima giornata del campionato Primavera 1. Super Spinaccè, Kamate si rovina da solo. Le pagelle

Calligaris 6: Praticamente è uno spettatore non pagante per tutta la partita. Merito soprattutto della sua difesa, quasi impenetrabile.

Inter-Empoli Primavera, le pagelle: la difesa

Aidoo 6,5: Partita a due volti del laterale, ma comunque positiva. Nel primo tempo, è in continua proiezione offensiva attaccando in coppia con Kamate. Nella ripresa, meno fiato ma più copertura. Buona la prima!

Stante 6,5: Ottima prova del difensore nerazzurro, che gestisce bene la difesa prima in coppia con Stabile e poi con Maye. Non si scompone mai.

Stabile 6: Buona prestazione del giovane difensore già nel giro anche della Prima Squadra, con cui si è anche tolto la soddisfazione di segnare nell’ultima amichevole precampionato contro l’Egnatia. Contro l’Empoli dirige bene la difesa insieme a Stante, non rischiando nulla.

dal 46’ Maye 6: Rischia pochissimo così come Stante, sostituendo senza patemi Stabile.

Cocchi 7: Il più giovane in campo gioca come un veterano. Buona tecnica di base e ottima predisposizione ad offendere. Promosso al debutto il sedicenne classe 2007.

Inter-Empoli Primavera, le pagelle: il centrocampo

Stankovic 6,5: Lui il padrone del centrocampo interista. Diligenza e ottime qualità per il figlio d’arte. Esce per qualche problemino fisico all’ora di gioco.

dal 63’ Zanchetta 6: Al posto di Stankovic si prende in mano la regia. Buon ingresso in campo.

Di Maggio 6: Più quantità, ma pochi inserimenti senza palla per il compagno di merende di Stankovic. Sufficienza piena, in mezzo al campo cresce.

dal 63’ Berenbruch 6: Promosso in Primavera la giovane mezzala dell’Under 17 azzurra. In un centrocampo nuovo nel secondo tempo dà buone indicazioni.

Sarr 7: Spina nel fianco nel primo tempo, ma di più nella ripresa. Ottima corsa, ma già lo si conosceva. Il talento non gli manca, serve adesso la continuità per tutto il campionato.

Dal 90’ Owusu SV

Akinsanmiro 7,5: Ha il merito di sbloccare la partita allo scadere dei primi 45’ di gioco. Grandissimo inserimento senza palla e preciso colpo di testa a battere Seghetti. Lo conosce pure Inzaghi.

Inter-Empoli Primavera, le pagelle: l’attacco

Quieto 5,5: Può fare di più a sinistra, magari duettando con maggior costanza col giovane Cocchi. Esce al termine dei primi 45’ di gioco.

dal 46’ Spinaccè 7,5: Meglio di così!!! Che debutto per il giovane classe 2006. Entra nella ripresa al posto di Quieto e dopo due minuti mette di testa il 2-0 dei nerazzurri. Non solo il gol, ma ottimi spunti che aiutano la squadra in attacco. Nel finale becca anche un clamoroso palo con un super diagonale di sinistro.

Kamate 5,5: Il primo gol interista è anche merito suo. Grande cavalcata a destra e preciso traversone per Akinsanmiro. È sempre nel vivo del gioco. Un punto in meno o anche di più per l’ingenuo rosso preso a quattro minuti dal termine.

Inter-Empoli Primavera, le pagelle: il mister

Chivu 7: Buona la prima! Prestazione e vittoria per i nerazzurri con Chivu che non sbaglia nemmeno i cambi. Spinacce entra e segna. Sicuramente farà una tirata d’orecchie a Kamate.