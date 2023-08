Sanchez ha firmato, le cifre del contratto con l’Inter. Un particolare

Alexis Sanchez ha firmato quest’oggi il nuovo contratto con l’Inter. Rimarrà per un anno in nerazzurro dopo l’ultimo in Francia con il Marsiglia. In seguito i dettagli sulla sua permanenza.

DETTAGLI – Alexis Sanchez ha firmato il contratto con l’Inter. Il cileno arriva per sostituire il partente Joaquin Correa, rimarrà un solo anno agli ordini di Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi su Twitter il calciatore guadagnerà 2.8 milioni netti più bonus. L’Inter non potrà fare utilizzo del Decreto Crescita per il ritorno dell’attaccante rimasto in Francia appena una stagione.