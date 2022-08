Inter-Cagliari Primavera (2-2): il tabellino della 2ª giornata Primavera 1

Inter-Cagliari Primavera termina 2-2 (vedi report). La partita valida per la 2ª giornata del Campionato Primavera 1, giocata presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI), vale solo il primo punto stagionale per la squadra di Chivu. Leggermente meglio dopo il brutto debutto in casa del Bologna. Di seguito il tabellino di Inter-Cagliari Primavera

Inter-Cagliari Primavera – Tabellino

2 INTER – CAGLIARI 2

Marcatori: Rig. Michele Carboni (C) al 19′, rig. Nikola Iliev (I) al 44′, Yanken (C) al 55′ e Valentin Carboni (I) al 79′.

INTER U19 (4-3-2-1): 1 Botis; 2 Zanotti ©, 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 26 Perin; 7 Martini (8 Grygar dal 62′), 24 Andersen, 14 Kamaté (15 Di Maggio dall’81’); 10 Valentin Carboni, 11 Nikola Iliev (30 Owusu dall’81’); 9 Zuberek [18 Sarr dal 7′ (23 Pio Esposito dal 62′)].

A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti; 4 Aleksandar Stankovic, 13 Stabile, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante.

Allenatore: Cristian Chivu

CAGLIARI U19 (4-3-3): 1 Lolic; 28 Sulis, 6 Pintus, 19 Vitale, 37 Martino Coriano (24 Belloni dal 67′); 10 Cavuoti ©, 8 Michele Carboni (26 Mameli dall’84’), 17 Caddeo; 11 Masala, 33 Yanken (9 Kosiqi dall’84’), 14 Deriu (27 Konaté dal 76′).

A disposizione: 32 Velizar-Iliya Iliev; 5 Conti, 7 Pulina, 13 Cogoni, 18 Alessandro Serra, 25 Arba.

Allenatore: Michele Filippi

ARBITRO: Dario Madonia della sezione di Palermo. Assistenti: Diego Peloso della sezione di Nichelino (TO) e Marat Ivanavich Fiore della sezione di Genova.

NOTE – Ammoniti: Martino Coriano (C) al 26′, Michele Carboni (C) al 66′, Pio Esposito (I) al 70′, Caddeo (C) all’80’ e Guercio (I) all’87’; Recupero: 4′ (PT) e 4′ (ST).

PARTITA PRECEDENTE – Vedi tabellino di Bologna-Inter Primavera (2-1).