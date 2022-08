Inter-Cagliari Primavera 2-2, primo punto: ci pensa Valentin Carboni!

Termina sul punteggio di 2-2 Inter-Cagliari Primavera, sfida valevole per la seconda giornata del campionato di categoria. Ecco quanto successo allo Stadio Breda, dopo il primo tempo terminato sull’1-1 (vedi report).

PRIMO PUNTO – Dopo il rientro dagli spogliatoi, non dura troppo a lungo il pareggio. Al 54′, infatti, ci pensa Yanken a portare in vantaggio il Cagliari: palla dalla sinistra di Michele Carboni, che il numero 33 del club sardo gira in porta anticipando tutti e siglando così l’1-2. Proprio come nella prima frazione di gioco, la reazione dell’Inter porta nuovamente al pareggio! Assalto dei nerazzurri alla difesa avversaria, con il tiro di Valentin Carboni che vale il gol del 2-2 al minuto 79! Rete dopo la quale le due squadre si allugano per cercare la vittoria: all’85’ dormita generale della difesa nerazzurra e Botis salva il risultato con un miracolo su Konate. Nonostante i tentativi delle due squadre, però, la gara si chiude 2-2. Altro stop per i campioni d’Italia, che trovano però il primo punto in campionato.

Inter-Cagliari Primavera, il risultato finale

Inter-Cagliari Primavera 2-2.

Gol: rig. M. Carboni (C) al 18′, rig. Iliev (I) al 44′, Yanken (C) al 54′, V. Carboni (I) al 79′