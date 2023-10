Inter-Benfica Primavera 1-1, pagelle: Berenbruch 7, tre bocciature!

L’Inter si deve ancora accontentare del pareggio in UEFA Youth League contro il Benfica: 1-1 il risultato finale. Thomas Berenbruch è il migliore, 7. Tre bocciature però tra i nerazzurri in campo.

Calligaris 6: Il Benfica tira tante volte, il portiere si fa trovare pronto. Sfortunato sul gol di Rego perché il pallone viene respinto.

Inter-Benfica Primavera, pagelle: DIFESA

Aidoo 6.5: Quando spinge fa male, creando occasioni importanti per Kamate. Oggi però lo fa meno frequentemente, la partita non lo richiede.

Stante 6.5: Un altro giocatore rispetto ad inizio stagione. Prestazione ottima di Francesco che va oltre l’ammonizione al primo minuto e domina la retroguardia.

Matjaz 6.5: Grintoso al punto giusto. Non è la mente tra i due in difesa, ma segue Stante e non sbaglia mai.

– dal 46′ Maye 6: Il Benfica pareggia con lui in campo ma è difficile dargli responsabilità per un gol fortuito del genere.

Cocchi 4.5: Torna titolare dopo due panchine consecutive e si capisce bene il motivo. Espulso a fine partita per uno sgambetto ingenuo su Rego che costa a Chivu minuti di tensione per portare il pareggio a casa.

Inter-Benfica Primavera, pagelle: CENTROCAMPO

Di Maggio 6: Partita al di sotto delle ultime per il vice-capitano. Dà il solito enorme aiuto in fase di interdizione ed è prezioso.

– dall’85 Ricordi S.V.

Stankovic 6: Le giornate di squalifica in campionato non lo hanno arrugginito. I suoi lanci di prima imbeccano spesso gli esterni, la pulizia nel suo destro è fondamentale.

– dal 63′ Bovo 5.5: L’Inter abbassa i ritmi con lui a centrocampo, la differenza si vede rispetto al titolare.

Berenbruch 7: In fase di pressing colpisce il Benfica. Ruba palla al difensore, si invola e non sbaglia a tu per tu con il portiere. Terzo gol in stagione, primo europeo, Thomas si avvicina ad un’altra dimensione di giocatore!

Inter-Benfica Primavera, pagelle: ATTACCO

Kamate 5: Meno in palla rispetto alle partite precedenti. Spreca due occasioni grandissime nel primo tempo, poi prende la traversa poco prima del pareggio avversario. Male oggi in fase di conclusione.

Spinacce 5: Non ci siamo proprio! Ancora una volta una prestazione da fantasma per l’attaccante sostituto di Sarr. Si può parlare ora di un problema da risolvere per Chivu.

– dall’85’ Vedovati S.V.

Quieto 6.5: Sicuramente è quello più ispirato davanti. Serve Kamate davanti alla porta in un’occasione, è sempre pronto per il pressing sui difensori del Benfica.

– dal 63′ Diallo 6:

Il voto in panchina: ALLENATORE

Chivu 6.5: Prepara ottimamente la partita, lo dimostra il gol al minuto 11 su contropiede guidato da Thomas Berenbruch. L’Inter aspetta e riparte al meglio per tutta la partita, sfiorando più volte il raddoppio e risultando più pericolosa del Benfica. La squadra però è sfortunata e ingenua. Il pareggio di Rego nasce da una respinta, poi Cocchi si fa cacciare per uno sgambetto e le speranze di vincere finiscono.