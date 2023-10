Inter-Benfica Primavera 1-1: i top e flop in UEFA Youth League!

L’Inter Primavera si deve nuovamente accontentare di un pareggio per 1-1 contro il Benfica in UEFA Youth League (vedi pagelle e tabellino). La squadra di Cristian Chivu spreca tanto e si fa riprendere nei minuti finali, già successo all’esordio in Europa. Di seguito la consueta rubrica Top e Flop del match.

Inter-Benfica Primavera: I TOP

BERENBRUCH – Rappresenta in pieno la partita organizzata da Chivu. Alza il pressing quando serve, recupera palloni importanti e segna proprio nell’azione preparata dal suo tecnico. Si trova ovunque in qualsiasi momento della partita e domina il centrocampo più dei suoi compagni di reparto. Crescita costante del calciatore.

STANTE – Ferma un contropiede dopo appena un minuto e si fa ammonire, ma nonostante questo sforna una prestazione eccellente. Rego non tocca una palla fino a quando non si stacca dalla marcatura di Francesco, che fisicamente è più forte e lo fa sentire. L’inizio di stagione da incubo sembra veramente un lontano ricordo a questo punto.

Inter-Benfica Primavera: I FLOP

COCCHI – Inutile spiegare il motivo della grave bocciatura del terzino classe 2007. Dimostra di essere immaturo e fa passare i dieci minuti finali in totale tensione alla sua squadra. Si fa espellere per uno sgambetto a palla lontana visto dal guardalinee, anche poco astuto.

SPINACCE – Tolto il terzino è ancora lui il peggiore in campo. Non è mai nel vivo del gioco, non tira mai in porta nuovamente e non si rende pericoloso. Poco utile per il gioco della squadra di Chivu che si affida molto di più alla qualità dei suoi esterni. Serve Sarr, il tecnico rumeno può cominciare ad essere preoccupato per il problema punta centrale.