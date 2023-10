Inter Primavera, beffa nel finale col Benfica in Youth League! E in 10

Dopo il pareggio della prima giornata contro la Real Sociedad dei pari età, l’Inter Primavera pareggia ancora 1-1 in casa contro il Benfica dopo l’1-0 del primo tempo. Una beffa per la squadra allenata da Cristian Chivu in vantaggio per oltre 80 minuti.

BEFFA NEL FINALE – L’Inter Primavera pareggia anche la seconda partita di UEFA Youth League contro i pari età del Benfica dopo il pareggio della prima giornata contro la Real Sociedad. La squadra allenata da Cristian Chivu va in vantaggio all’11’ minuti con Berenbruch e mantiene il vantaggio fino all’80’. Non basta ai nerazzurri un grandissimo Calligaris, bravissimo a mantenere la porta inviolata fino al gol del Benfica con Rego a dieci minuti dalla fine. Sfilza di ammoniti nel secondo tempo per i nerazzurri: sono ben quattro nel secondo tempo, cinque considerando anche Stante ammonito nel primo minuto di gioco. Chivu prova a cambiare qualcosa a partita in corso effettuando quattro cambi cercando di rivoluzionare l’attacco con l’ingresso di Vedovati e Diallo, ma non va. Una beffa per l’Inter nei minuti finali, costretta anche a giocare in dieci uomini per l’espulsione del terzino sinistro Cocchi, già ammonito al 51′. Nel secondo tempo sono cinque i minuti di recupero concessi dall’arbitro, ma non bastano per provare a riportare il risultato in vantaggio.