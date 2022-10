Inter-Barcellona U19, le pagelle: Chivu, che disastro! Tutti insufficienti

Inter-Barcellona di UEFA Youth League termina 1-6 per i blaugrana (vedi tabellino). I nerazzurri vengono annientati dagli spagnoli. La gara è già chiusa dopo 45′, con 3 gol degli ospiti e l’espulsione di Stante che penalizza i nerazzurri. Chivu sbaglia tutto: approccio, modulo e cambi. Solo insufficienze tra i nerazzurri

ALESSANDRO CALLIGARIS 5 – Prendere 6 gol è dura, e in molti di questi non può fare molto.

Inter-Barcellona U19, le pagelle – DIFESA

JACOPO MARTINI 5 – Nell’inedita posizione di braccetto di difesa, non riesce a prendere le misure ad Alarcon, che lo salta spesso.

FRANCESCO STANTE 4 – In continua sofferenza per la velocità degli attaccanti avversari. Espulso per una trattenuta su Barbera che porta al rigore e al conseguente tris blaugrana.

ALESSANDRO FONTANAROSA 5 – Il capitano delude e non riesce a prendere per mano la squadra. Sopraffatto dagli avversari, sbaglia anche le cose più semplici. Mezzo voto in più per il rigore realizzato.

Inter-Barcellona U19, le pagelle – CENTROCAMPO

ENOCH OWUSU 5 – Nell’inedito 3-5-2 di Chivu è fuori ruolo e si nota. Non riesce a incidere e soprattutto fa fatica in fase di copertura.

– Dal 33′ KEVIN ZEFI 5 – Al momento dell’ingresso prova a fare qualcosa, e comunque sbaglia spesso. Nella ripresa sparisce completamente fino all’episodio del rigore. In generale, non un esordio da ricordare per l’irlandese.

SILAS ANDERSEN 5 – ci mette gamba come sempre, ma pochissima precisione tattica. Soffocato dal pressing avversario.

Dal 83′ LUCA DI MAGGIO SV – Troppo poco tempo in campo.

SIMONE BONAVITA 5 – Soffre il pressing avversario e non riesce a impostare in alcun modo.

Dal 33′ ALEKSANDAR STANKOVIC 5 – Non riesce a incidere come vorrebbe.

ISSIAKA KAMATE 4,5 – Delusione. Dovrebbe prendere per mano la squadra sfruttando il suo fisico, invece sbaglia cose semplici e sembra sempre poco concentrato.

ANDREA PELAMATTI 5 – Sembra il più vispo dei suoi compagni. In difesa fa quel che può, e in avanti va spesso sul fondo. Troppo poco comunque per la sufficienza.

Inter-Barcellona U19, le pagelle – ATTACCO

FRANCESCO PIO ESPOSITO 4,5 – Pochissimi spunti offensivi da parte del numero 9 nerazzurro. Dopo i passi avanti mostrati contro l’Atalanta, stavolta fallisce.

– Dal 46′ GIACOMO STABILE 5 – Entra per rimpolpare il reparto difensivo dopo l’espulsione di Stante, ma la gara è già compromessa. Da segnalare solo un cartellino giallo.

DENNIS CURATOLO 5 – Il numero 20 nerazzurro non riesce a sfruttare la sua rapidità contro gli attaccanti avversari. Nel secondo tempo è però l’ultimo a mollare.

– Dal 73′ AMADOU SARR 5 – Al suo ingresso la partita è già compromessa, pochissimi palloni toccati. Invisibile.

Il voto in panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 4 – La scelta di coprirsi con una difesa a 3 si rivela fallimentare. Martini e Owusu sono fuori posizione, e il Barcellona riesce comunque a entrare in area di rigore con estrema facilità. I cambi dopo mezz’ora si rivelano anch’essi sbagliati e sbilanciano ancora di più la squadra. Un KO che dovrà portare Chivu a riflettere seriamente sul futuro e su come far rendere la squadra anche in assenza di alcuni punti fermi.