Inter-Barcellona (1-6): il tabellino della 3° giornata di UEFA Youth League

Inter-Barcellona termina 1-6 (vedi report). La partita valida per la 3ª giornata del Gruppo C di UEFA Youth League equivale alla prima sconfitta per l’Inter. Di seguito il tabellino di Inter-Barcellona in Youth League.

Inter-Barcellona Youth League – Il tabellino

INTER-BARCELLONA 1-6

Gol: Riad (B) al 5′, Fernandez (B) al 20′, Barbera (B) al 45′(+2) e al 68′, Unai Henrnandez (B) al 78′, Guiu (B) al 81′, Fontanarosa (I) al 86′.

INTER U19 (3-5-2): 1 Calligaris; 16 Martini, 2 Stante, 6 Fontanarosa ©; 10 Owusu (11 Zefi dal 34′), 7 Andersen (14 Di Maggio dall’82’), 4 Bonavita (5 Stankovic, dal 34′), 8 Kamate, 3 Pelamatti; 9 Esposito (13 Stabile dal 45′), 20 Curatolo (18 Sarr dal 73′).

A disposizione: 21 Basti; 15 Perin.

Allenatore: Cristian Chivu

BARCELLONA U19 (4-3-3): 1 Astralaga; 2 Fort, 3 Fernandez, 4 Raid (14 Cantero Clemente dal 56′), 5 Valle (12 Vicens dal 64′); 8 Garrido ©, 6 Gerard Hernandez, 10 Unai Hernandez; 7 Akhomach (15 Rodriguez dal 64′), 9 Barbera (18 Guiu Paz dal 78′), 11 Alarcon (16 Yamal dal 78′).

A disposizione: 13 Nono,17 Cuevas.

Allenatore: Oscar Lopez

ARBITRO: Sander van der Eijk (Olanda).

Assistenti: Rens Bluemink e Roy de Nas (Olanda). Quarto ufficiale: Alberto Santoro (Italia)

NOTE – Ammoniti: Owusu (I) al 29′, Pelamatti (I) al 34′, Stankovic (I) al 49′ e Valle (B) al 52′ Espulsi: Stante (I) al 45′ Recupero: 4′ (PT), 3′ (ST).

PARTITA PRECEDENTE – Vedi tabellino di Viktoria Plzen-Inter U19 (0-3).