Viktoria Plzen-Inter (0-3): il tabellino della 2ª giornata di UEFA Youth League

Viktoria Plzen-Inter termina 0-3 (vedi report). La partita valida per la 2ª giornata del Gruppo C di UEFA Youth League equivale alla prima vittoria stagionale per l’Inter Primavera di Cristian Chivu. Di seguito il tabellino di Viktoria Plzen-Inter in Youth League

Viktoria Plzen-Inter U19 – Tabellino

0 VIKTORIA PLZEN – INTER 3

Marcatori: Pelamatti (I) al 28′, Valentin Carboni (I) al 30′ e Pelamatti (I) al 32′.

VIKTORIA PLZEN U19 (4-3-3): 1 Baier; 12 Cerveny, 21 Vach, 19 Paluska, 13 Vacek ©; 10 Gaszcyk (2 Lorincz dal 81′), 17 Sojka, 18 Falout; 6 Deml (15 Alao dal 46′), 8 Kruta (11 Hasek dal 60′), 7 Doube [16 Kule dal 46′ (4 Sustr dal 86′)].

A disposizione: 32 Danek; 5 Keltycka.

Allenatore: Ondrej Siml

INTER U19 (4-3-2-1): 1 Calligaris; 2 Zanotti ©, 5 Guercio (15 Stante dal 74′), 6 Fontanarosa, 3 Pelamatti; 7 Andersen (16 Martini dal 74′), 4 Bonavita (19 Di Maggio dal 83′), 8 Kamate (14 Aleksandar Stankovic dal 83′); 10 Valentin Carboni, 11 Iliev (18 Owusu dal 66′); 9 Pio Esposito.

A disposizione: 12 Botis; 13 Stabile.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Adam Ladeback (Svezia). Assistenti: Daniel Yng (Svezia), Marcus Lundgren Klitte (Svezia) e Jan Petrik (Repubblica Ceca).

NOTE – Ammoniti: Guercio (I) al 68′ e Alao (V) al 88′. Recupero: 0 (PT) e 3′ (ST).

PARTITA PRECEDENTE – Vedi tabellino di Inter-Bayern Monaco U19 (2-2).