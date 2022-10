FOTO – Inter, Materazzi indica come affrontare il Barcellona: «Uniti!»

L’Inter stasera si gioca più della metà del suo futuro in Europa contro il Barcellona a San Siro (vedi articolo). Materazzi, come sempre, fa sentire tutta la sua vicinanza alla squadra nerazzurra con una semplice parola che sul campo fa sempre la differenza

RICETTA – L’Inter, dopo la sconfitta in campionato con la Roma, si appresta a sfidare il Barcellona in Champions League in una sfida che potrebbe significare il dentro o fuori dal Girone. Il momento per Simone Inzaghi e il gruppo non è dei migliori e proprio per questo Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro e ora primo tifoso fuori dal campo, su Instagram indica qual è la ricetta per uscire dalla crisi: “Uniti”.

È sempre l’unione a fare la differenza, sia fuori che dentro al campo.