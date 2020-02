Fonseca: “Avevamo voglia di fare bene. Penso sempre a dare il massimo”

Matias Fonseca, attaccante dell’Inter, autore di un gol nella vittoria della formazione nerazzurra contro il Genoa (qui il report), ha parlato al termine della sfida, vinta dai nerazzurri.

DARE IL MASSIMO – Matias Fonseca entrato dalla panchina, ha siglato un gol nella vittoria dell’Inter contro il Genoa. Ecco le sue parole: «Avevamo tanta voglia di fare bene e siamo scesi in campo pronti per fare una grande partita e ottenere i tre punti. Personalmente, anche se impiegato dalla panchina, penso a dare il massimo e aiutare i miei compagni. Siamo molto felici per la vittoria, ora testa e gambe alla prossima sfida. Partita dopo partita cerchiamo di dare sempre il massimo, quindi per la Youth League ci sarà tempo per prepararla. L’importante è farsi trovare sempre pronti».

Fonte: Inter.it