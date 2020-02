Mulattieri: “Felice di aiutare con i miei gol. Atteggiamento giusto”

Condividi questo articolo

Samuele Mulattieri, attaccante dell’Inter, oggi ha siglato un gol nella vittoria della formazione nerazzurra contro il Genoa (qui il report). Ecco le sue parole al termine della gara.

ATTEGGIAMENTO GIUSTO – Samuele Mulattieri è contento per la vittoria, per il gol siglato in partita. L’attaccante nerazzurro loda l’atteggiamento con cui è scesa in campo la squadra: «Io capocannoniere? Sono molto felice di poter aiutare con i miei gol, ma la cosa più importante è il risultato che ottiene la squadra. La testa, adesso, è già alla prossima sfida di Bologna. Con Martin (Satriano) ci troviamo molto bene, ma anche con Fonseca e le altre punte. Oggi abbiamo avuto sin da subito l’atteggiamento giusto e, a differenza dell’andata, anche nel secondo tempo abbiamo mantenuto alta la concentrazione. Lavoriamo molto anche sulla fase difensiva, per noi attaccanti è molto importante aiutare la squadra in fase di non possesso. Entriamo nel vivo della stagione e vogliamo mantenere sempre questo atteggiamento propositivo».

Fonte: Inter.it