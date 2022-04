Carboni: «Vittoria di oggi? Fatto nulla. Un sogno allenarsi con Messi!»

Franco Carboni ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della Primavera nerazzurra contro il Sassuolo. L’attaccante ha sottolineato gli obiettivi stagionali, per poi commentare la gioia nell’essere stato convocato nell’Argentina durante la sosta appena conclusasi.

OBIETTIVI – Franco Carboni ha parlato così dopo la vittoria dell’Inter di oggi: «Siamo molto contenti ma non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare così per l’obiettivo di andare ai playoff. Abbiamo saputo soffrire nei momenti di difficoltà che sono stati tanti, poi abbiamo iniziato a giocare più tranquilli e abbiamo creato diverse occasioni. Ora sono tutte finali. Anche con il Pescara ultimo in classifica. Dobbiamo continuare così fino a fine campionato».

ARGENTINA – Carboni ha poi commentato la convocazione arrivata con l’Argentina: «La convocazione per me è stata un sogno, anche potermi allenare con Messi e con tutti gli altri campioni. Ora devo continuare così».