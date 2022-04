Peschetola: «Gol, merito di tutta la squadra! Obiettivo scudetto»

Lorenzo Peschetola ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della Primavera nerazzurra contro il Sassuolo. Il centrocampista (che ha parlato anche ai nostri microfoni) ha espresso la felicità per il gol e per la vittoria, definita importantissima.

TUTTI INSIEME – Peschetola ha parlato così della vittoria dell’Inter e del gol segnato: «Sono molto molto felice di questo gol. Il merito è di tutta la squadra, siamo tutti uno vicini all’altro. Questo gol è tutto loro. Io sono contento e spero di poter ancora dare tanto alla squadra per raggiungere il nostro obiettivo finale. Questo risultato era fondamentale perché gli altri avevano perso punti. Siamo felici perché ci sarà molto utile per crescere e continuare a dare il 100% ogni giorno».

GRUPPO E UNITÀ – Peschetola ha poi sottolineato l’importanza del gruppo per raggiungere gli obiettivi: «Il gruppo è la nostra forza. Fare bene fase offensiva e difensiva è fondamentale nel calcio di oggi. Sono davvero tanto contento di questo risultato finale, dobbiamo continuare su questo percorso per raggiungere lo scudetto che vogliamo. Non esistono partite facili, sono tutte finali. Dobbiamo continuare su questa strada dando il massimo, non mollando di un centimetro».