Cortinovis: «Vittoria importante per due motivi. Rientro? Felicissimo»

Fabio Cortinovis ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della Primavera nerazzurra contro il Sassuolo. Il difensore ha sottolineato l’importanza del risultato e ha espresso la propria felicità per il rientro in campo dopo cinque mesi.

TRE PUNTI – Cortinovis ha sottolineato così l’importanza del risultato positivo per l’Inter Primavera: «Vittoria molto importante, ci permette di andare secondi e distanziare le inseguitrici. Sapevamo sarebbe stata difficile, loro grandissima squadra con palleggio ma noi siamo riusciti a far male con le ripartenze. Abbiamo fatto un’ottima prestazione difensiva, purtroppo è arrivato il gol in mischia dove potevamo far meglio. Siamo riusciti però a limitare un buon giocatore come Samele».

TUTTE FINALI – Cortinovis ha poi parlato del suo rientro dopo cinque mesi e delle prossime gare che l’Inter dovrà affrontare: «Dobbiamo cercare di essere concentrati e non sottovalutare il Pescara. Dobbiamo affrontare ora tutte le partite come fossero finali. Dopo circa cinque mesi dall’ultima partita che ho fatto è stato bello rientrare. Ora sto bene, spero di continuare il più possibile a giocare».