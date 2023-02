Cagliari-Inter, le pagelle: Esposito vince la partita da solo! Bene Stankovic

Cagliari-Inter di Primavera 1 termina 2-3 (vedi tabellino). La vittoria dei nerazzurri ha un solo nome: Francesco Pio Esposito. L’attaccante nerazzurro si porta a casa il pallone e permette a Chivu di ottenere i 3 punti.

ALESSANDRO CALLIGARIS 5 – Il primo gol deriva da un suo gravissimo errore in uscita.

Cagliari-Inter, le pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 6 – Regala l’assist del 2-2 ad Esposito e sembra più coinvolto in fase offensiva.

SHERIFF KASSAMA 6 – Poche sbavature e un passo in avanti rispetto al match col Bologna.

GIACOMO STABILE 5,5 – Torna titolare dopo tempo ma fa fatica a gestire il reparto.

ANDREA PELAMATTI 5,5 – In fase difensiva si fa saltare e non riesce a contenere l’energico Masala. In fase offensiva si vede poco.

Cagliari-Inter, le pagelle – IL CENTROCAMPO

ISSIAKA KAMATE 5,5 – Il numero 14 non riesce a incidere in fase offensiva come è solito fare

Dal 71′ LUCA DI MAGGIO 5,5 – Il suo ingresso non porta vantaggio alla manovra nerazzurra.

ALEKSANDAR STANKOVIC 6,5 – Il migliore del centrocampo nerazzurro. Oltre ai due assist, ottimo lavoro in fase di copertura.

JACOPO MARTINI 5,5 – Si vede poco e non riesce a inserirsi quando possibile.

Dal 85′ SAMUEL GRYGAR SV

Cagliari-Inter, le pagelle – L’ATTACCO

ENOCH OWUSU 6 – La precisione oggi manca un po’, come si nota dai due tiri alle stelle nel primo tempo. La fisicità, invece, c’è e da problemi alla retroguardia avversaria.

Dal 85′ NICOLÒ BIRAL SV

FRANCESCO PIO ESPOSITO 9 – Una tripletta che non ha bisogno di ulteriori commenti. Vince la partita da solo e il terzo gol è una gemma rara.

– Dal 90′ FRANCESCO STANTE SV

DENNIS CURATOLO 5,5 – Dei tre attaccanti è quello che incide meno. Stecca anche la seconda da titolare

– DAL 71′ AMADOU SARR SV

Il voto alla panchina – L’ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6,5 – Il voto è dovuto all’apporto del tecnico romeno dalla panchina. Le sue urla insistenti per tutti i 95′ aiutano i suoi a scuotersi nei momenti difficili, come il vantaggio del Cagliari.