Cagliari-Inter 2-3, il tabellino della partita del Campionato Primavera 1

Cagliari-Inter Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-3: questo il tabellino della partita valida per la diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1 2022-2023.

SUPER RIBALTONE – Una clamorosa prestazione di Francesco Pio Esposito vale tre punti fondamentali per continuare a risalire in classifica. L’attaccante classe 2005 firma il vantaggio dell’Inter, ma non basta perché il Cagliari ribalta il risultato con i gol dei due difensori centrali su azioni da angolo. Lo stesso Esposito però pareggia in chiusura di primo tempo. Il numero 23 completa la sua partita da urlo a dieci minuti dalla fine, quando si inventa uno spettacolare tiro da trenta metri che non lascia scampo al portiere avversario. Poco dopo palo di Michele Pulina col Cagliari vicinissimo al 3-3. Per l’Inter Primavera di Cristian Chivu questo è il quarto risultato utile consecutivo in campionato. Questo il tabellino di Cagliari-Inter Primavera.

CAGLIARI-INTER PRIMAVERA 2-3 – IL TABELLINO

Cagliari (4-3-3): Lolic; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi (82’ Pintus); Belloni, Carboni, Delpupo (57’ Conti); Masala (68’ Pulina), Griger (46’ Caddeo), Konaté.

In panchina: Wodzizki, Iliev, Kosiqi, Cogoni, Deriu, Vitale, Arba, Mameli, Achour, Martino.

Allenatore: Michele Filippi

Inter (4-3-3): Calligaris; Dervishi, Kassama, Stabile, Pelamatti; Martini (85’ Grygar), Stankovic, Kamaté (72’ Di Maggio); Owusu (85’ Biral), Esposito (90’ Stante), Curatolo (72’ Sarr).

In panchina: Botis, Tommasi, Nezirevic, Quieto.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila (Zezza – Starnini)

Gol: 14’, 41’, 80’ Esposito (I), 22’ Palomba, 29’ Zallu

Ammoniti: Dervishi, Sarr (I), Zallu, Masala (C)

Recupero: 0’ PT, 5’ ST