Nesti: «La tensione condiziona l’Inter, Barella e Lukaku caso circoscritto»

Carlo Nesti, ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato di quanto accaduto durante Sampdoria-Inter tra Lukaku e Barella. Entrambi sono stati autori di una lite evitabile a Marassi

PROVVEDIMENTO − Carlo Nesti ha detto la sua sulla lite in campo tra Barella e Lukaku durante Sampdoria–Inter. Le sue parole: «La tensione è un aspetto che ultimamente sta condizionando le prestazioni dell’Inter. Ovviamente non ci sta che una squadra forte come quella nerazzurra pareggi in quel modo a Genova con la Sampdoria. Io penso che bisognerebbe dare un esempio a tutti quanti e quindi infliggere una multa ai due giocatori. Questo non perché voglio del male a Lukaku e Barella che sono due grandi combattenti. Soprattutto il centrocampista è un trascinatore della squadra, quindi guai a mortificarlo più di tanto. Però secondo me una multa ci sta proprio tenendo conto della condizione ambientale nella quale il gruppo si trova al momento. Comunque questi episodi sono sempre molto circoscritti. Io sono sicuro tra i due a fine partita era già finito tutto. Però pubblicamente, perché il calcio è uno spettacolo pubblico, bisogna dare l’esempio».