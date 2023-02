Filippi a Inter-News: «Inter competitiva, ha pagato gli impegni. Cagliari percorso positivo»

Filippi, allenatore del Cagliari Primavera, ha parlato al termine della sconfitta per 2-3 contro l’Inter (vedi articolo). Il tecnico rossoblù, a domanda dell’inviato di Inter-News.it, dà un giudizio sulla partita e sulla squadra di Chivu.

KO ALLA FINE – Il Cagliari è uscito sconfitto 2-3 con l’Inter nel Campionato Primavera 1. A domanda di Inter-News.it, l’allenatore Michele Filippi commenta: «I lati positivi sono tanti. Questa squadra sa trovare dentro la gara risorse per far male all’avversario. L’Inter è una squadra estremamente competitiva, che in stagione secondo me ha anche molto pagato il doppio impegno UEFA Youth League e campionato. Abbiamo secondo me riaffermato certe caratteristiche, questo è un gruppo comunque sempre presente durante la partita che non molla mai. Anche nelle gare sporche, in cui non riesce a imporre il suo gioco, riesce a essere pericoloso e far male all’avversario. Dà sempre la sensazione di poter cambiare le partite a suo favore, dobbiamo semplicemente essere più bravi nell’interpretare certi momenti. Sembra banale ma è così: fa la differenza fra una squadra che arriva in fondo e una che è dentro un percorso».

IL RAMMARICO – Contro l’Inter il Cagliari era anche andato in vantaggio. Filippi non è soddisfatto per la gestione: «Volendo fare un’analisi c’è la consapevolezza che questa squadra deve mantenere livelli di umiltà e applicazione in tutta la partita. Questo è un campionato difficile, che viaggia su equilibri sottili. Nel primo tempo non abbiamo recitato lo spartito che avevamo preparato, siamo stati bravi a raddrizzare la gara e interpretarla nei canoni previsti nei primi quindici minuti della ripresa. Poi però, anche nel secondo tempo, abbiamo perso un pizzico di continuità e pagato gli episodi. Non ci facciamo condizionare dai risultati: le tre gare precedenti a questa le avevamo giocate bene. Oggi forse si poteva essere un po’ più bravi nella gestione dei dettagli e nell’interpretazione dei momenti. Ma il percorso è positivo, dobbiamo solo continuare a lavorare e speriamo di recuperare qualche giocatore».