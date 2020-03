Agoumé riprende la Roma, poi traversa di Mulattieri: Inter Primavera fa 3-3!

Primavera, appena terminata Roma-Inter, partita valida per la 22ª giornata del Campionato Primavera 1. Girandola di cambi e di gol nella ripresa, quando la rimonta nerazzurra firmata Agoumé viene fermata solo dalla traversa. Il tris giallorosso non viene ribaltato da Mulattieri proprio sul gong

SECONDO TEMPO

ROMA – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore della Roma (vedi articolo), la ripresa si apre con il primo cambio per l’Inter: esce il capitano Schirò, entra Gnonto. Al 52′ pasticcio difensivo dell’Inter, visto che lo scontro nell’area piccola tra Stankovic e Pirola manda in rete Bianda, che deve solo appoggiare la palla in rete a porta sguarnita su assist di Riccardi dalla destra. L’Inter accorcia le distanze al 57′, quando Mulattieri segna imbeccato da Giannelli, sfruttando al meglio la disattenzione giallorosa per superare Cardinali in uscita. Al 59′ secondo cambio per Madonna: esce Kinkoue, entra Oristanio. Un minuto dopo, al 60′, l’Inter pareggia in modo comico: cross innocuo di Gianelli dalla destra, deviato e poi messo in rete dall’autogol di Parodi, che elude l’intervento di Cardinali. Al 61′ primo cambio per la Roma: esce Diawara, entra Tripi. E al 64′ la Roma torna sopra con il gol di Bove, che può battere a rete nell’area piccola su assist di Simonetti dalla destra. Al 67′ ammonito Oristanio per proteste. Un minuto dopo ammonito Simonetti per tackle su Agoumé. Al 71′ doppio cambio per De Rossi: escono Bove e Providence, entrano Nigro e Zalewski. Doppio cambio anche per l’Inter al 76′: escono Gianelli e Satriano, entrano Squizzato e Moretti. Al 79′ quinto e ultimo cambio per Madonna: esce Vezzoni, entra Burgio. E all’81’ quarto e ultimo cambio anche per De Rossi: esce D’Orazio, entra Buttaro. All’88’ Agoumé pareggia trovando di prima l’angolino basso su sponda aerea di Gnonto, che serve il compagno proprio a ridosso del limite dell’area. Al 90′ traversa di Mulattieri, che di testa quasi beffa Cardinali sugli sviluppi di un calcio di punizione. Non bastano cinque minuti di recupero per stravolgere ulteriormente il risultato di Roma-Inter: termina 3-3, un buon punto per tutti. L’Inter Primavera di Madonna resta terza in classifica, salendo a quota 39 punti.

TABELLINO

3 ROMA – INTER 3

MARCATORI: Riccardi (R) al 6′, Bianda (R) al 52′, Mulattieri (I) al 57′, aut. Parodi (I) al 60′, Bove (R) al 63′ e Agoumé (I) all’88’.

ROMA UNDER 19 (4-3-3): 1 Cardinali; 2 Parodi, 5 Trasciani (C), 4 Bianda, 15 Semeraro; 8 Bove (16 Nigro dal 71′), 6 Diawara (21 Tripi dal 61′), 10 Riccardi; 7 Simonetti, 9 Providence (18 Zalewski dal 71′), 11 D’Orazio (14 Buttaro dall’81’).

A disposizione: 3 Calafiori, 12 Boer, 13 Plesnierowicz, 17 Darboe, 19 Bamba, 20 Jurgens, 22 Milanese, 23 Tomassini.

Allenatore: A. De Rossi

INTER UNDER 19 (3-5-2): 1 Stankovic; 2 Kinkoue (18 Oristanio dal 59′), 4 Cortinovis, 6 Pirola (C); 7 Persyn, 8 Gianelli (15 Squizzato dal 76′), 5 Agoumé, 10 Schirò (20 Gnonto dal 46′), 3 Vezzoni (14 Burgio dal 79′); 9 Satriano (13 Moretti dal 76′), 11 Mulattieri.

A disposizione: 12 Pozzer, 16 Casadei, 17 Attys, 19 Vergani.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: D. Paterna della sezione di Teramo

NOTE – Ammoniti: Parodi (R) al 37′, Oristanio (I) al 67′ e Simonetti (R) al 68′; Recupero: 2′ (PT) e 5′ (ST).