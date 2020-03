Primavera, Inter subito sotto in casa della Roma: 1-0 dopo i primi 45′

Primavera, appena terminato il primo tempo di Roma-Inter, partita valida per la 22ª giornata del Campionato Primavera 1. Il vantaggio giallorosso alla prima occasione buona non trova la reazione nerazzurra nel prosieguo della prima frazione. Il tabellino dice 1-0 dopo 45′

PRIMO TEMPO

ROMA – Partita subito in salita per l’Inter, che già al 6′ va sotto. Il gol di Riccardi, bravo a impattare di prima un cross dalla sinistra di D’Orazio, arrivato sul fondo dopo uno bello scatto, porta in vantaggio la Roma. I ritmi non sono altissimi. L’impressione è che entrambe le squadre abbiano qualche difficoltà nella costruzione della manovra. Pochissime occasioni. Al 37′ ammonito Parodi per fallo su Satriano. Il primo tempo di Roma-Inter termina dopo due minuti di recupero: 1-0 flash della Roma, Inter chiamata a rimontare nella ripresa.

TABELLINO

1 ROMA – INTER 0

MARCATORE: Riccardi (R) al 6′.

ROMA UNDER 19 (4-3-3): 1 Cardinali; 2 Parodi, 15 Semeraro, 4 Bianda, 5 Trasciani (C), 6 Diawara, 7 Simonetti, 8 Bove, 9 Providence, 10 Riccardi, 11 D’Orazio.

A disposizione: 3 Calafiori, 12 Boer, 13 Plesnierowicz, 14 Buttaro, 16 Nigro, 17 Darboe, 18 Zalewski, 19 Bamba, 20 Jurgens, 21 Tripi, 22 Milanese, 23 Tomassini.

Allenatore: A. De Rossi

INTER UNDER 19 (3-5-2): 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Cortinovis, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Agoumé, 10 Schirò (C), 3 Vezzoni; 9 Satriano, 11 Mulattieri.

A disposizione: 12 Pozzer, 13 Moretti, 14 Burgio, 15 Squizzato, 16 Casadei, 17 Attys, 18 Oristanio, 19 Vergani, 20 Gnonto.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: D. Paterna della sezione di Teramo

NOTE – Ammonito: Parodi (R) al 37′; Recupero: 2′ (PT).