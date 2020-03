De Rossi amaro: “Roma, solo noi facciamo queste partite! Inter forte”

Alberto De Rossi ha parlato ai microfoni di “Roma TV” al termine della sfida contro l’Inter Primavera pareggiata 3-3 (vedi articolo). L’analisi del tecnico giallorosso

ANALISI – Di seguito le parole di Alberto De Rossi: «Copione già visto? Noi abbiamo il marchio di queste partite così emozionanti per gli spettatori che purtroppo oggi non c’erano. Le facciamo solo noi nel bene e nel male, stiamo lavorando per ottenere altre cose. Per il momento non abbiamo nessuna risposta dal campo, però non molliamo. Tre punti persi? Assolutamente. Fino alla fine, con grande difficoltà perché di fronte avevamo una squadra forte, stavamo conducendo la partita. Poi sempre il solito 2-0 e 2-2. Poi la squadra si è rialzata di nuovo, devo dire che oggi abbiamo avuto più difficoltà sul 3-2, non siamo riusciti più a salire. Abbiamo anche cambiato sistema di gioco ma non ha dato i frutti che speravamo. Sono contento parzialmente, a un certo punto l’Inter ha avuto il sopravvento. Ci alleneremo per cercare di raggiungere i risultati che questa squadra può ottenere».