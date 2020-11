Vidal, rendimento in calo e prestazioni opache. Problema tattico?

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Arturo Vidal, dopo una partenza positiva con l’Inter, è incappato in alcune prestazioni non positive. Il suo calo di rendimento potrebbe essere dovuto ad un problema tattico. Ma, l’esperienza del cileno, in un momento difficile per l’Inter, è fondamentale

CALO – Arturo Vidal, dopo un inizio positivo in casa Inter, sta attraversando un momento di “appannamento”. Nelle ultime partite, infatti, le prestazioni del cileno non sono state positive. All’interno dello stesso match, infatti, ha alternato ottime giocate ad errori inspiegabili per un calciatore della sua esperienza e levatura. Cioè potrebbe essere dovuto ad un calo fisico. Ma anche ad un possibile errore tattico di Conte. Ecco perché

CARATTERISTICHE – Le caratteristiche di Vidal sono ben note: corsa, fisicità e propensione al recupero di palla. Un’altra dote che lo contraddistingue è certamente l’abilità nell’inserimento. Durante il suo periodo di militanza nella Juventus, infatti, ha segnato ben 48 gol in 4 stagioni. Numeri di tutto rispetto per un centrocampista. Ma nonostante la sua attitudine offensiva, sin dall’inizio, Conte, lo ha schierato più a protezione dell’area di rigore, arretrando il raggio d’azione del cileno che, spesso, si trova a dover gestire il pallone in zone di campo non a lui congeniali. Forse, una soluzione, può essere quella di provare Vidal a ridosso delle due punte, facendo tornare Barella nel ruolo di mezzala.