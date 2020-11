Costacurta: “Atalanta-Inter sfida intrigante per due motivi. Gli allenatori…”

Alessandro Costacurta

L’Inter, domani alle ore 15:00, è impegnata nella difficile sfida contro l’Atalanta. Alessandro Costacurta, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato del match, analizzando il momento delle due squadre

CURIOSITA’ – Queste le parole di Alessandro Costacurta: «Lo scontro fra Inter ed Atalanta quello più intrigante della giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte che potrebbero lasciare il segno. Sono curioso di vedere come reagiranno, sarà partita tra uomini. Secondo me domani gli allenatori vedranno chi potrà far parte del progetto. Entrambi i tecnici tireranno una linea per capire chi può far parte del progetto».