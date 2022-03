Torino-Inter, allarme pressing: i nerazzurri dovranno superare l’ostacolo

In Torino-Inter i nerazzurri dovranno dimostrare di aver imparato a gestire il pressing degli uomini di Juric, che all’andata ha messo in difficoltà il gioco di Inzaghi.

PRESSING ATTESO – Torino-Inter ha un punto di partenza chiaro. La gara di andata a San Siro è di fine dicembre. Un ricordo fresco.In quella partita gli uomini di Juric misero in difficoltà i nerazzurri, al top della condizione, con una prestazione fisica e applicata. Uno show di pressing uomo contro uomo a tutto campo. Mai semplice da realizzare. Che aveva costretto Inzaghi a realizzare il 5-5-5. Quindi i nerazzurri stavolta dovranno farsi trovare pronti.

SUPERARE L’OSTACOLO, IN GRUPPO – L’Inter in stagione ha sofferto quel tipo di pressing, Quindi serve una crescita, per andare oltre. Serve una prova di squadra, di personalità e qualità. Come visto col Liverpool. Movimenti collettivi, coordinati. Con la partecipazione di tutti, da Handanovic alle punte. Così da scoraggiare anche i futuri avversari.