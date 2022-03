Lukaku disposto a tutto per tornare all’Inter, anche a rinunciare al numero 9?

Lukaku è tornato al centro dell’attenzione mediatica per via dei problemi del Chelsea. Ed è scontato l’accostamento all’Inter a tema calciomercato. L’ex numero 9 nerazzurro può diventare la grande occasione estiva per completare l’attacco nerazzurro, ma non rappresenta la prima scelta né quella ideale per costi e prospettive

RITORNO ORA POSSIBILE – La crisi politico-finanziaria del Chelsea (vedi aggiornamento) mette a rischio il presente ma soprattutto il futuro del club londinese. Senza perderci troppo in argomenti extra, il nome di Romelu Lukaku è destinato a tornare prepotentemente al centro di ogni discorso di calciomercato. Ogni discorso di calciomercato che riguarderà anche l’Inter, ovviamente. Del resto, l’attestato di colpa con conseguente annuncio di voler tornare a Milano è ancora recentissimo. Se il futuro di Lukaku non potrà essere al Chelsea né a Londra (Antonio Conte proverà a portarlo al Tottenham?) e neppure in Inghilterra (Newcastle?), l’Inter resta la meta più probabile. O almeno la più gradita al classe ’93 scuola Anderlecht.

Lukaku occasione ma non prima scelta Inter

Nelle ultime ore avanzano le ipotesi del Lukaku-bis all’Inter. Si parla di un Lukaku pronto a ridursi lo stipendio (requisito minimo ma non basterebbe comunque, ndr) pur di tornare a vestire la maglia nerazzurra. Ed è noto che l’Inter non potrà riacquistare l’attaccante belga, perché – al di là dell’attuale blocco totale del Chelsea – il suo prezzo di mercato è fuori da ogni budget. Ciò significa che l’operazione potrà andare in porto solo a costo prossimo allo zero. Che sia legato alla rescissione per giusta causa con il Chelsea (utopia fino a ieri ma ormai da non escludere) o attraverso un prestito quasi gratuito. L’Inter può solo aspettare, senza particolare interesse. L’occasione Lukaku low cost, come confermato dallo stesso Direttore Sportivo, può essere colta con molto piacere. Resta da capire se l’ex primadonna nerazzurra, in caso di ritorno a Milano, riuscirà a rinunciare anche al “suo” numero 9 attualmente sulla schiena di, che ha un contratto in scadenza nel 2023. L’Inter ragiona già sull’erede del centravanti bosniaco valutando profili giovani e il nome del quasi 29enne Lukaku non figura nella lista. Può essere un’occasione (per una o più stagioni?), non la priorità.