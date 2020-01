Top e Flop di Napoli-Inter: Lukaku, numeri da vera pippa! Habemus ministro

L’Inter trionfa sul campo del Napoli mantenendo la testa della classifica insieme alla Juventus. Il trionfo nerazzurro, che al San Paolo mancava da ben ventitré anni, è giunto ancora una volta con i gol di Lukaku e Lautaro Martinez (vedi analisi tattica). Vediamo quali sono i Top e Flop della sfida nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER

TOP 3 – L’Inter sbanca anche Napoli e mantiene la vetta della classifica in coabitazione con la Juventus. Un successo importante per i nerazzurri di Antonio Conte, che al ritorno dalla sosta natalizia e dopo aver assistito alla vittoria della Juventus contro il Cagliari avevano un ostacolo non da poco da superare. I tre punti arrivano con una prova di personalità, agevolata da un Napoli distratto ma anche e soprattutto dalla coppia d’oro formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Insieme ai gemelli del gol, spicca il ministro della difesa Stefan de Vrij.

ROMELU LUKAKU – È ancora una volta lui a decidere il match con una doppietta di potenza e prepotenza. Lukaku raggiunge quota 14 gol, diventando così il miglior marcatore dell’Inter nell’era dei tre punti a vittoria dopo 18 presenze, superando il record stabilito da Christian Vieri nel 2000 (vedi articolo). Il belga sfodera la solita prova di consistenza e personalità, approfittando degli errori di un Napoli non proprio attentissimo. Non male per essere una pippa (vedi articolo).

LAUTARO MARTINEZ – Il Toro nel primo tempo sembra meno in partita del solito, pur lavorando sempre tantissimo e costruendo tre occasioni da gol. Poi, da un cross partito dai piedi di Matias Vecino e propiziato da uno scivolone di Kostas Manolas, la mette dentro in stile cecchino e chiude praticamente il match nonostante qualche sofferenza patita in seguito e tamponata da un grande Samir Handanovic. Chirurgico.

STEFAN DE VRIJ – Qualche piccola incertezza nel primo tempo quando si fa trovare impreparato, ma passato il momento di paura sale in cattedra sfoderando la sua solita grande prestazione. I numeri parlano di 16 recuperi e 5 uno contro uno vinti su 8. Ministro della difesa.

I FLOP DELL’INTER

FLOP 2 – L’Inter vince a Napoli dopo ventitré anni, un successo meritato e a tratti agevolato dagli errori di Lorenzo Insigne e compagni. I nerazzurri di Conte dormono sul gol messo a segno da Milik e in generale, pur non soffrendo in modo clamoroso, regalano alla squadra di Gennaro Gattuso troppe occasioni per arrivare in porta. I nostri Flop sono Cristiano Biraghi e Matias Vecino.

CRISTIANO BIRAGHI – Non segue José Callejon in occasione delle rete dell’1-2 di Milik e nel primo tempo produce davvero poco. Migliora nella ripresa dal punto di vista difensivo ma la spinta rimane debole.

MATIAS VECINO – Confusionario in mezzo al campo e abbastanza inconcludente, nonostante l’impegno che non fa mai mancare. La giocata giusta arriva al 62′, quando fa partire un cross indirizzato a Lautaro Martinez e rifinito da un erroraccio di Manolas. Da lì nasce nasce il gol del definitivo 1-3 dell’Inter, ma la prestazione dell’uruguaiano rimane poco brillante.

