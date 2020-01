Serena: “Inter, una sorpresa vederli al vertice. Lukaku? Macchinoso”

Condividi questo articolo

L’Inter continua la sua rincorsa allo scudetto dopo la vittoria al Napoli. Il duello al vertice con la Juventus è destinato a durare per tutto il campionato. Michele Serena, allenatore ed ex difensore, ha parlato a “Radio Sportiva” della corsa scudetto dei nerazzurri e di Romelu Lukaku, autore di 14 gol in campionato.

DUELLO – L’Inter al vertice è una sorpresa per Michele Serena, che prospetta un duello con la Juventus: «Duello Juventus-Inter? I bianconeri me li sarei ancora aspettati al vertice, i nerazzurri invece sono una sorpresa rispetto alle previsioni iniziali e anche ieri a Napoli hanno dimostrato una certa potenza».

MACCHINOSO – Un commento infine su Romelu Lukaku, con il mercato invernale sullo sfondo: «Lukaku? è un po’ macchinoso, però è molto efficace in zona gol e abbina un lavoro incredibile per la squadra. Si sta cominciando a capire perché Conte ha voluto prenderlo a tutti i costi. L’Inter con il mercato invernale potrebbe raggiungere il livello della Juventus come rosa».