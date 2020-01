FOTO – Lukaku carro armato, altro record sbriciolato dopo 20 anni

Romelu Lukaku inizia il 2020 allo stesso modo in cui aveva terminato il 2019: con una doppietta. Il bomber dell’Inter sale così a 14 reti segnate nelle prime 18 presenze in Serie A coi nerazzurri: sbriciolato un record che resisteva da 20 anni. L’Inter ha voluto celebrarlo con questo messaggio.

INARRESTABILE – Tra Inter-Genoa e Napoli-Inter c’è un doppio trait d’union: 3 punti per i nerazzurri, 2 gol per Romelu Lukaku. Il belga demolisce (letteralmente) la retroguardia partenopea con una doppietta imbarazzante per potenza e ineluttabilità. Sale così a quota 14 reti in Serie A: davanti a lui solo Ciro Immobile per ora, con 19 gol. Cifre davvero mostruose per Lukaku, che nella partita contro il Napoli raggiunge e poi supera uno dei bomber più prolifici del passato nerazzurro. Prima del belga, solo Christian Vieri era riuscito a timbrare numeri così elevati. Nella stagione 1999/2000, dove il bomber italiano arrivò per la cifra monstre di 90 miliardi, mise a segno 13 reti nelle prime 18 presenze con l’Inter. Lukaku è riuscito a vanificare anche questo record, nonostante la tripletta con cui Vieri inaugurò la sua carriera in nerazzurro. Ecco il messaggio dell’Inter: “📈| RECORD #Lukaku, con 1⃣4⃣ gol, è il miglior marcatore dell’Inter nell’era dei tre punti a vittoria dopo 18 presenze: superato il record precedente di @vieri_bobo registrato nel 2000 (13 reti) ⚽️⚽️⚽️#NapoliInter #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵“.