Conte: “Inter, continuare con entusiasmo. Preparata come col Genoa”

Conte ha rilasciato la consueta intervista post partita con Inter TV. Il tecnico nerazzurro si è espresso così al canale tematico ufficiale al termine di Napoli-Inter, posticipo della diciottesima giornata di Serie A.

PAROLA AL MISTER – Antonio Conte commenta Napoli-Inter su Inter TV: «Abbiamo sfatato un tabù importante, dopo oltre ventidue anni l’Inter è tornata a vincere in casa del Napoli e sono contento. Avevo chiesto personalità e l’hanno fatto, sono contento. Per le cento vittorie in centoquarantacinque partite di Serie A ringrazio tutti i giocatori che ho avuto, non è semplice. L’avevamo preparata così: andare a prenderli molto alti, come col Genoa. Quando giochi partite più ravvicinate diventa più difficile farlo per tutti i novantacinque minuti, però sono contento. Siamo venuti qui, li abbiamo aggrediti e messi in difficoltà, abbiamo meritato e sono contento. Le assenze per squalifica? Dispiace perdere due giocatori come Milan Skriniar e Nicolò Barella, che aveva appena recuperato ed era alla prima partita. In questi tre mesi di emergenza tutti hanno alzato l’asticella e si sono sentiti protagonisti del progetto, di questo sono molto contento. Dobbiamo continuare così, con questo entusiasmo che c’è dentro la squadra, e fare del nostro meglio per noi e per i nostri tifosi».