FOTO – Lautaro Martinez in estasi: “Lavoro di squadra e cuore”

Lautaro Martinez mette la firma d’autore su Napoli-Inter, siglando la rete che vale l’1-3 finale. Dopo l’assenza forzata contro il Genoa, il Toro inizia l’anno facendo ciò che gli riesce meglio. Ecco il suo messaggio per festeggiare una vittoria che al San Paolo mancava dal 1997 (qui il video).

TUTTI INSIEME – Lautaro Martinez è il co-protagonista della vittoria dell’Inter contro il Napoli. Se il faro centrale va al fido compagno Romelu Lukaku, autore di una doppietta strepitosa, all’argentino si riconosce il merito di aver chiuso la gara prima che i partenopei potessero riaprirla. Una zampata letale al 62′ manda al tappetto gli uomini di Gennaro Gattuso: dopo l’intervento di Kostas Manolas che sembrava aver vanificato il cross di Matias Vecino, il numero 10 si avventa toccandola di punta. Il minimo indispensabile per superare la linea di porta e chiuderne i battenti. Tre punti per l’Inter, 9° gol in campionato per Lautaro Martinez e, soprattutto, il tabù del San Paolo che cade 23 anni dopo l’ultima vittoria nerazzurra. Una serata perfetta, che l’argentino commenta così: “Molto felice per questa vittoria. Dopo che l’Inter non vinceva in questo stadio da tanto tempo ce l’abbiamo fatta con grande lavoro di squadra e cuore. Dobbiamo lavorare tutti insieme per continuare a crescere. 🙅‍♂️💪 #ForzaInter ⚫️🔵 @inter”.