VIDEO – Lukaku devasta, Inter gode: Adriano, sei tu? Una sola differenza

Lukaku ha rubato la scena questa sera contro il Napoli con una prestazione strabiliante. Lo 0-1 che fredda Meret ricorda molto il famoso (e incredibile) gol di Adriano all’Inter contro l’Udinese. Coast to coast di potenza pura, ma anche corsa e esplosività: paragoniamo le prodezze in video

MANCINI, POTENZA E GOL – In alcune serate, è impossibile non paragonare Romelu Lukaku ad Adriano Leite Ribeiro. Potenza assoluta, fisicità immarcabile e gol a valanga sono caratteristiche comuni delle due punte di epoche diverse. Il gol di stasera contro il Napoli del belga (vedi le pagelle di Napoli-Inter) somiglia molto in alcuni tratti al coast to coast contro l’Udinese. Di seguito il video della rete del brasiliano.



Video pubblicato dal profilo YouTube Futebol Eterno.

INTER, SIMILITUDINI E DIFFERENZE – Due azioni simili: innanzitutto la continua conduzione mancina, la potenza della corsa che sembra inarrestabile e il mancino imparabile a concludere. La differenza principale, oltre al palo scelto per la conclusione, è il numero di dribbling. Adriano ha dovuto destreggiarsi maggiormente nello scartare gli oppositori. Il brasiliano ha messo a sedere diversi avversari e in solitudine. Lukaku ha potuto beneficiare della sovrapposizione di Lautaro Martinez, per poi continuare il suo coast to coast. Due discese pazzesche che dimostrano l’istinto, la potenza e la qualità dei due calciatori. Di seguito il video degli highlights di questa sera (gol dell’ex Manchester United al minuto 2:48).



Video pubblicato dal profilo YouTube INFOS DZ.