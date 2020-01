Colomba: “Inter, squadra senza punti deboli! Mi piace Skriniar. Bastoni…”

L’Inter continua la sua marcia scudetto, con la vittoria a Napoli, dopo 23 anni, che le permette di tornare in testa alla classifica, in coabitazione con la Juventus. Franco Colomba, allenatore di calcio, sulle frequenze di “TMW Radio” parla della squadra di Antonio Conte, soffermandosi su Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

SENZA PUNTI DEBOLI – L’Inter è una squadra solida, ne è convinto Franco Colomba, che elogia inoltre Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, vera sorpresa della stagione nerazzurra: «L’Inter è una squadra solida, non ha punti deboli la squadra. Mi piace molto Skriniar ma anche Bastoni, è un giocatore moderno, che deve migliorare. Si porta in avanti con intelligenza, porta palla in avanti. Può essere una sorpresa. È il primo anno che gioca in una squadra di livello».