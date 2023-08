Thuram, tocca a te: Salisburgo-Inter per ricordare che c’è anche lui

Salisburgo-Inter avrà come osservato speciale Marcus Thuram. Il nuovo attaccante nerazzurro è come dimenticato: un segnale sul campo lo farebbe tornare sulla mappa.

NUOVO ATTACCANTE – In casa Inter tiene banco ormai da diverso tempo la questione attacco. Taremi è l’ultimo nome che ha guadagnato posizioni. Ma il reparto offensivo nerazzurro ha già un nuovo innesto. Cercato, seguito, voluto. E ben pagato, anche se è arrivato a zero. Parliamo, ovviamente, di Marcus Thuram. Un nome che è come dimenticato.

DIMENTICATO DELL’ESTATE – Il francese questa estate ha fatto parlare poco di sé. Forse troppo poco. Arrivato a zero senza una trattativa lunga e “raccontata”, nelle prime amichevoli poi si è visto poco. Questione di inserimento in un nuovo contesto, ma anche di condizione fisica. Per tutto questo insieme, di Thuram ci si è dimenticati. Nel novero dei discorsi sull’attacco, nessuno lo considera. Per questo servirebbe un segnale in Salisburgo-Inter.

SEGNALE IN CAMPO – L’amichevole di oggi può diventare un modo per Thuram per mettersi sulla mappa. Guadagnare un po’ di quella considerazione che al momento non ha. Battere un colpo perrmetterebbe di ricordare che l’Inter un investimento in attacco lo ha già fatto. Quindi col Salisburgo i riflettori vanno sul nuovo numero nove. A maggior ragione vista l’assenza di Lautaro Martinez.