Taremi nella lista Inter: spicca per capacità di regia offensiva

Tra le opzioni in attacco per l’Inter c’è anche il nome di Taremi. Un elemento che spicca per la sua capacità non solo di finalizzare, ma di essere un vero regista offensivo.

OPZIONE IN ATTACCO – La lista di attaccanti attenzionati dall’Inter sostanzialmente è la stessa dal giorno del grande dietrofront di Lukaku. Giusto Scamacca aveva rappresentato una novità, ma per il resto si è sempre parlato dei vari Balogun, Beto, Morata e Taremi. L’ultimo nome, per la verità, è sempre rimasto sullo sfondo. Come un passo indietro. E su di lui sembra forte il pressing del Tottenham. Ragionando però per caratteristiche, ce n’è una in cui l’attaccante del Porto spicca in modo chiaro: l’influenza nel gioco.

REGISTA OFFENSIVO – Taremi infatti è una punta singolarmente completa, come mostrano le sue statistiche generali messe insieme da FBREF:

Oltre che per la capacità di segnare, si è messo in mostra per le sue doti da regista offensivo. L’attaccante del Porto sa sfruttare il fisico per difendere palla, e poi ha tecnica e visione di gioco per organizzare la manovra e anche rifinire con qualità. Queste sono le sue statistiche sui passaggi nello specifico, prese da FBREF:

L’iraniano, pur considerando che gioca in Primeira Liga, ha numeri straordinari nella specialità. Gestisce tanti palloni, prova e realizza molti passaggi e lo fa con qualità. Trovando anche diversi assist. Aggiungiamo le statistiche sul possesso palla:

Riceve molti passaggi, come detto, è molto presente dalla trequarti in su e sa anche portare palla. Un regista offensivo di livello assoluto. Uno dei migliori in Europa. E quindi se l’Inter cerca un elemento di manovra, Taremi è l’opzione migliore. Non a caso è ancora nei radar nerazzurri.