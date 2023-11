Thuram sfida il passato di papà Lilian: Juventus-Inter speciale!

Dopo le diverse offerte di mercato recapitate in estate alla famiglia Thuram per avere Marcus, alla fine il calciatore con l’aiuto del padre ha scelto l’Inter. Domenica però si sfiderà col passato proprio del papà Lilian con la maglia della Juventus.

MERCATO – La scorsa estate è stato lo stesso Lilian a indirizzare Marcus Thuram prima verso Milano e poi verso la sponda nerazzurra della città. Nel Psg, che pure si era interessato a uno dei migliori talenti francesi a parametro zero, non c’era lo spogliatoio adatto secondo l’ex calciatore di Parma e Juventus. Era forte anche l’interesse del Milan, ma l’attaccante nerazzurro non ha avuto dubbi. Ha raccontato di come Beppe Marotta aveva già manifestato l’interesse di vederlo centravanti, quando ancora giocava prettamente come esterno d’attacco al Borussia Mönchengladbach. Ultimamente ha espresso la sua gratitudine verso l’Inter e Simone Inzaghi, oltre che la propria felicità ad aver scelto la maglia nerazzurra.

PASSATO – Adesso con la maglia dell’Inter, Thuram è chiamato a sfidare il passato del papà Lilian, ex difensore della Juventus per diversi anni. Sarà un ritorno al passato, dove l’ex difensore francese sarà chiamato a tifare la squadra avversaria della sua storia bianconera. Ma proprio Lilian aveva consigliato al figlio Marcus in estate di scegliere la squadra nerazzurra. Aveva capito l’importanza del figlio all’interno del progetto Inter e il ruolo chiave che poteva ricoprire nello scacchiere di Simone Inzaghi. Infatti, il tempo finora ha dimostrato che con Lautaro Martinez e il mister, oltre che con tutta la squadra, l’attaccante francese sta avendo un ottimo feeling e sta raggiungendo livelli molto alti da attaccante puro.