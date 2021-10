Skriniar contro Perisic, ‘derby’ interista per un pezzo di Mondiale

Questa sera andrà in scena la sfida Croazia-Slovacchia, valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Ma sarà anche un derby tutto nerazzurro tra il difensore Milan Skriniar e l’attaccante Ivan Perisic, in gol anche nell’ultima gara disputata contro Cipro (vedi focus).

DERBY MONDIALE – Per la Slovacchia di Milan Skriniar la sfida di stasera contro la Croazia è a tutti gli effetti un’ultima chiamata. Dopo la sconfitta contro la Russia, gli slovacchi si ritrovano ora a 9 punti in classifica con tre gare ancora da giocare. Tanti, troppi i punti di distacco proprio dalla Russia seconda, posto che vale i playoff per a qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Ma finché la condanna non arriva dalla matematica è sempre necessario provarci. A partire già da questa sera, sul campo dei croati. Un derby tutto nerazzurro, un duello tra il difensore Milan Skriniar e l’attaccante Ivan Perisic. Oltre, naturalmente, a Marcelo Brozovic.

Croazia-Slovacchia e il derby nerazzurro: un pezzo di Mondiale

PARTITA IMPORTANTE – L’importanza della partita per la Slovacchia di Milan Skriniar è spiegata nel paragrafo precedente. Ma lo stesso vale per la Croazia di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Che, al momento, è a 16 punti nel girone. Come la Russia, ma con una migliore differenza reti. Arrivare primi fa tutta la differenza del mondo, visto che i leader di ogni gruppo volano direttamente al Mondiale, senza dover passare dai playoff. Ecco allora che la sfida di questa sera assume una grande importanza. Skriniar vs Perisic. Chi ne uscirà da vincitore, prima di tornare a Milano?