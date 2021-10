Correa festeggia la sua Argentina dopo il 3-0: «Un altro passo!»

Dopo la vittoria per 3-0 nella sfida tra Argentina e Uruguay che ha visto andare in gol anche Lautaro Martinez (vedi video), l’attaccante dell’Inter Joaquin Correa ha voluto celebrare il risultato attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

VITTORIA – Procede spedita la campagna dell’Argentina verso la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Un bel 3-0 all’Uruguay di Matias Vecino ha fatto guadagnare tre ulteriori punti importantissimi alla Selección, grazie anche a una rete di Lautaro Martinez. Attraverso il suo profilo Instagram, Joaquin Correa ha voluto celebrare il risultato: “Un altro passo, forza Argentina!”.

PROSSIMI IMPEGNI – La prossima sfida che attende l’Argentina di Lautaro Martinez e Joaquin Correa sarà nella notte tra giovedì e venerdì (ora italiana), contro il Peru. Prima del rientro in Italia per Lazio-Inter, in programma sabato alle ore 18.00.