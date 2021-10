Giroud: «Tomori mi ha detto che aspettavano me per vincere. Lotteremo»

Giroud, attaccante del Milan, ha parlato al canale ufficiale della Lega Serie A. Tanti gli argomenti trattati tra cui la lotta scudetto con i rossoneri che – dopo il titolo d’Inverno della passata stagione – puntano al successo a maggio

SICUREZZA – Olivier Giroud non si nasconde: «Tomori mi ha detto “Stavamo aspettando te per aiutarci a vincere lo scudetto”. Non vogliono mettere troppa pressione, ma vogliamo lottare per il primo posto in classifica».