Brambati avverte: «Lazio-Inter? Inzaghi non fare stesso errore di Allegri»

Massimo Brambati, ex giocatore e procuratore, ha parlato di Lazio-Inter a Tutto Mercato Web Radio. Inevitabile fare riferimento al rientro dei sudamericani come Lautaro Martinez e Correa solo a poche ore dalla sfida dell’Olimpico.

BIG MATCH – Brambati ha sottolineato l’importanza della sfida tra Inter e Lazio: «È successo già con Napoli–Juventus, con i bianconeri che rinunciarono a diversi titolari ma nessuno si lamentò. È un incrocio pericoloso soprattutto per la Lazio. Dopo il brutto stop con il Bologna, credo si ripresenti un test importantissimo di crescita per la Lazio. Come il derby, è una partita di fondamentale importanza per la crescita della squadra. Vorrei capire a che punto è questa Lazio».

ARGENTINA – Brambati ha poi parlato del possibile utilizzo di Lautaro Martinez: «È l’errore che ha fatto Allegri contro il Napoli, quando non ha convocato neanche un sudamericano. Io li avrei portati tutti, poi avrei parlato a uno a uno per capire come si sentivano e capire chi schierare o meno. Anche solo la presenza ha un significato psicologico per le eventuali riserve».