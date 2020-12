Skriniar col Borussia Moenchengladbach serve in versione guerriero

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

All’Inter contro il Borussia Moenchengladbach serve Skriniar in versione leader. Lo slovacco è il giocatore ideale per mettere in campo grinta e fisico.

GARA DECISIVA – Skriniar col Sassuolo ha messo in campo la sua versione da battaglia. Ha imposto la sua forza fisica, ha accettato ogni scontro, si è battuto con personalità. E cosa importante la line difensiva ha retto al meglio e la squadra non ha subito gol, fatto raro in questa stagione. Col Borussia Moenchengladbach all’Inter serve ancora che vada in campo il suo guerriero.

LEADER FISICO – La sfida di Champions League è una gara decisiva. Da dentro o fuori. In campo serve qualcuno che dia l’esempio, che spinga la squadra a lottare. Anche vincendo i contrasti fisici, facendo volare gli avversari se serve. Dimostrando la giusta cattiveria agonistica. Che l’Inter tutta ha avuto troppo poco in questi mesi. “Set the tone” dicono in inglese. L’Inter ha bisogno dello Skriniar guerriero, con la faccia cattiva, per giocarsi le ultimissime speranze.