Borussia Monchengladbach-Inter, pochi dubbi per Conte: Brozovic titolare

Antonio Conte Inter

Borussia Monchengladbach-Inter, Antonio Conte recupera Marcelo Brozovic dopo la quarantena causata dal Coronavirus (Covid-19), e questa sera sarà subito titolare in UEFA Champions League (QUI le nostre probabili formazioni).

A CENTROCAMPO – Borussia Monchengladbach-Inter in programma questa sera alle 21, Antonio Conte dovrà fare a meno di Arturo Vidal, dopo un inizio di stagione tra alti e bassi e soprattutto dopo l’espulsione rimediata nella precedente partita contro il Real Madrid. Il tecnico italiano potrà contare subito sull’impiego di Marcelo Brozovic, che tornerà titolare davanti la difesa dopo l’assenza causata dal Coronavirus (Covid-19). Ai lati giocheranno Nicolò Barella e Roberto Gagliardini: il primo avrà il compito di portare avanti la palla ed essere pericoloso con i suoi inserimenti, mentre l’ex Atalanta avrà il compito di equilibrare la squadra anche se ha dimostrato in più occasioni di poter essere pericoloso, così come dimostrato in campionato contro il Sassuolo.