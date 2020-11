Skriniar si Ã¨ ripreso il suo posto nell’Inter, col Sassuolo altra conferma

Skriniar si è ripreso il suo posto nell’Inter, col Sassuolo altra conferma

Milan Skriniar è tornato. Col Sassuolo arriva un altro segnale incoraggiante dallo slovacco, che con Conte ha vissuto mesi difficili.

MESI DIFFICILI – Skriniar nella sua avventura all’Inter ha vissuto qualche mese difficile. Gli ultimi, a spanne dopo la sospensione del campionato per il Covid. Lo slovacco sembrava in piena crisi di rigetto col calcio di Conte. Molle, svagato, come smarrito in indicazioni tattiche troppo distanti da lui. Tanto da finire sul mercato, a un passo dalla cessione. Mesi difficili, dicevamo. Adesso però tutto sembra cambiato.

SEGNALI INCORAGGIANTI – Skriniar in questa stagione 2020-2021 ha giocato poco. Appena 464 minuti totali. Prima per questioni di mercato, poi per positività al Coronavirus. Ma i segnali sono chiari. Lo slovacco è tornato. E vuole riprendersi il suo posto nell’Inter. L’ultima conferma nella gara col Sassuolo. Una partita in trincea, che ha esaltato le doti fisiche e puramente difensive del numero 37. Cosa più importante il ragazzo è parso molto in fiducia, concentrato. Finalmente cattivo, compreso nel suo ruolo. Una buona notizia per tutto l’ambiente nerazzurro.