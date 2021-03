Serie A, ripartenza senza l’Inter: le partite da seguire con molta attenzione

Serie A, oggi in campo con due partite anziché tre. Ma la giornata clou sarà quella di domani, che l’Inter potrà gustarsi dal divano per scoprire in che modo evolverà la classifica nelle zone alte

IN CAMPO GLI ALTRI – Oggi sarebbe dovuto essere il giorno di Inter-Sassuolo ma come noto non sarà così causa Coronavirus. Nel frattempo la Serie A 2020/21 va avanti ed è arrivata alla 28ª giornata, iniziata ieri con Parma-Genoa (vedi video). Le partite di oggi non interessano la lotta scudetto, anche se Crotone-Bologna alle ore 15.00 va seguita in vista di Bologna-Inter di sabato 3 aprile, in teoria primo impegno nerazzurro post-focolaio Covid-19. L’attenzione, però, deve essere posta in particolare sulla giornata di domani: Juventus-Benevento alle ore 15.00 e Fiorentina-Milan alle ore 18.00 definiranno le “nuove” distanze delle inseguitrici dall’Inter, che debutterà nella speciale classifica con gli asterischi (vedi focus). Sul taccuino anche lo scontro diretto Roma-Napoli delle ore 20.45, perché chi non vince complicherà l’inseguimento al quarto posto che vale il piazzamento in Champions League, rendendo ultime spiagge tutti gli altri scontri diretti in calendario…