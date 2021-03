Conte, a inizio stagione, voleva un tipo di Inter diversa che però non ha funzionato, fino al cambio di ritmo all’andata col Sassuolo. Nicola Ventola, durante “Bobo TV” sul canale Twitch di Vieri, ritiene che quel gioco possa rivedersi alla ripresa dopo la sosta.

SALTO DI QUALITÀ – Nicola Ventola non esclude modifiche tattiche dopo la sosta: «Per quanto riguarda l’Inter secondo me è stato fatto un percorso a metà strada fra il bel calcio e il migliorare. A inizio anno Antonio Conte ci ha provato, non sono arrivati risultati e prendeva tanti gol. È andato sul sicuro, però poi col fatto che si è ricreduto su Christian Eriksen, arriva Alexis Sanchez e arriva qualità secondo me quel percorso lo riprenderà. Io Conte lo terrei ancora. Nel Chelsea, in campionato, aveva fatto un 3-4-3. Ha fatto male in Champions League, ma ha vinto il campionato con un modulo che non usava nelle altre squadre. Il Chelsea di Conte non era male come giocava, non era brutto da vedere. Conte prima non lo vedevi mai giocare da dietro: in precedenza non lo faceva».